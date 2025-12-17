·
¿Hubo fuga biológica?¿Qué pasa con los cerdos confinados? Las incógnitas que aún rodean el brote de peste porcina en Catalunya
Los expertos ya saben qué virus se ha detectado en Catalunya, pero se desconoce cómo se propagó ni cuándo podrá restablecerse la normalidad en la zona cero
peste porcina
catalunya
penanegra
Casualidad, fuga biológica, Israel, rusia ....
Lo sabremos en el próximo episodio de Misteros sin resolver y también quien puso la bomba al tubo ese de gas y quien es M. Rajoy ese
Lo sabremos en el próximo episodio de Misteros sin resolver y también quien puso la bomba al tubo ese de gas y quien es M. Rajoy ese