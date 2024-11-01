edición general
“Si hubiera rechazado el premio, hoy sería presidenta”: como Trump pretende recibir el Premio Nobel de la Paz de María Corina Machado(cat)

“Si hubiera rechazado el premio, hoy sería presidenta”: como Trump pretende recibir el Premio Nobel de la Paz de María Corina Machado(cat)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se reunirá con la ganadora del Premio Nobel de la Paz María Corina Machado en la próxima semana, en una reunión en la que el magnate ha adelantado que aceptará compartirla con el opositor venezolano, como ella le ha ofrecido. “Entiendo que llegará la próxima semana [en Washington] y deseo recibirlo”, dijo el presidente de Estados Unidos sobre Machado en una entrevista con el presentador de Fox News, Sean Hannity.

#1 A_S
No es presidenta porque no quiere xD
5
#7 javierchiclana
""Si lo hubiera rechazado y hubiera dicho: 'No puedo aceptarlo, porque corresponde a Donald Trump', hoy sería la presidenta de Venezuela", afirmó una de estas fuentes, que accedió a hablar con The Washington Post de forma anónima para poder comentar con franqueza información confidencial."

Una fuente anónima... tócate los cojones con la fiabilidad del titular.
0
#2 Pertinax
#0 ¿Seguro que es una frase textual de Trump?
0
#3 Jointhouse_Blues
#2 ¿Te extrañaría que lo fuese?
0
#5 Pertinax
#3 En absoluto, pero es que no veo en ningún sitio que la haya pronunciado, lo cual haría de este envío un bulo.
0
#6 elGude
#5 estoy de acuerdo
1
#8 plutanasio
Sensacionalista es poco, pero vamos con ello.
0
#4 Alcalino
Si Machado le da el premio a Trump, quien quedará como un gilipollas es el propio premio nobel
0
#9 Fj_Bs
Corina Machado en la asamblea le replico a Chaves eran ladrones, el le repondio ; denuncielo pero Aguiila No casa Moscas }www.youtube.com/shorts/_JM6oJMmaIM
0

