“Si hubiera rechazado el premio, hoy sería presidenta”: como Trump pretende recibir el Premio Nobel de la Paz de María Corina Machado(cat)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se reunirá con la ganadora del Premio Nobel de la Paz María Corina Machado en la próxima semana, en una reunión en la que el magnate ha adelantado que aceptará compartirla con el opositor venezolano, como ella le ha ofrecido. “Entiendo que llegará la próxima semana [en Washington] y deseo recibirlo”, dijo el presidente de Estados Unidos sobre Machado en una entrevista con el presentador de Fox News, Sean Hannity.