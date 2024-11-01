edición general
Estudio de plataforma petrolífera revela el papel vital de diminutas moscas sírfidas

Un estudio sobre sírfidos migratorios en una plataforma petrolífera del Mar del Norte ha revelado su papel vital como transportadores de polen a larga distancia. Los investigadores estudiaron 121 sírfidos de mermelada que aterrizaron en una plataforma petrolífera en el campo petrolífero de Britannia, a 200 kilómetros de la costa de Escocia. Se encontró polen en el 92% de los sírfidos y, al no haber vegetación en la plataforma ni tierra cerca, esto demuestra que pueden transportar polen a grandes distancias, uniendo potencialmente poblaciones

| etiquetas: moscas , sírfidas , polen
