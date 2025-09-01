edición general
El paro en la UE cae hasta el 5,9% y España registra el peor dato con un 10,4%  

El paro retrocedió una décima en julio en la Unión Europea y se situó en el 5,9%, según recogen las cifras publicadas este lunes por Eurostat. La mejora conecta con la caída del desempleo en varios países, especialmente los del sur, que experimentan un acelerón de la actividad gracias al turismo. Después de España, el país con mayor proporción de desempleados de la Unión Europea (10,4%), los peores registros se dan en Finlandia (9,9%), Suecia (8,9%) y Grecia (8%). El farolillo rojo español conecta con lo negativos que son los datos de las mujer

Alakrán_
Un 10% de desempleo en España se podría considerar casi pleno empleo.
cunaxa
#2 No.
Pleno empleo es que todas las personas que quieren un trabajo, pueden acceder a él.
Ahora hay mucho paro, mucho sufrimiento y mucha desesperación por la falta de empleos.
Alakrán_
#5 Exacto, como decía, estamos casi en pleno empleo.

Pleno empleo es que todas las personas que quieren un trabajo, pueden acceder a él.
cunaxa
#7 No.
Hay un paro de más de 2,500,000 personas.
No me digas que eres de los que odian a los trabajadores hasta el punto de decir que hay paro porque no quieren trabajar.
En España hay mucho odio hacia los trabajadores actualmente y la cosa va a más.
Suigetsu
#5 A día de hoy quien quiera currar lo encuentra rápido. Otra cosa es que sean trabajos mal pagados.
El problema que tenemos en España no es la falta de empleo si no la falta de trabajo de calidad.
Sandman
#2 Recordemos que el mínimo histórico en España es del 7%, en aquella época dónde chavales que no sabían hacer la 'o' con un canuto dejaban el instituto para cobrar 2.000€ al mes trabajando en la obra. Si en aquellas no se bajó de ahí... ya podéis imaginar los trabajadores en B.
cunaxa
España no solo es el país de la UE con más paro. También lo es si se compara con los países de la OCDE, que son muchos más.

Por suerte el paro ha estado disminuyendo y acercándose a valores más normales dentro de Europa, que el PP en legislaturas anteriores lo dejó fatal. Pero no está avanzando lo suficientemente rápida su disminución por una mala política.

Hay que desear dos cosas:
- que el gobierno y las Comunidades hagan su trabajo con profesionalidad (que ahora no tienen) para mejorar el empleo en todo el país, que es su deber.
- que no vuelva a salir nunca el PP para que no vuelva a montar el destrozo de la última vez.
Andreham
Todos los paises de la UE usan el mismo baremo para el paro, o es como en USA que se inventan los datos?

Aun asi, es curioso que con la situacion tan jodida en general (Alemania en recesion, la guerra de Ucrania y las sanciones a la energia rusa dando por culo) el paro baje continuamente en toda Europa.

O algo no nos estan contando, o nos estan contando cosas de mas.

En cualquier caso, me alegro por todos los currelas.
sxentinel
#8 Si no lo entiendo mal, ambas opciones son correctas en tu primera pregunta.

Cada país puede usar a nivel interno, la manera que quiera para medir el paro, pero tienen que enviar los datos normalizados a Eurostat.
Andreham
#14 Eso me suena, que habia como unos NC y un numerito o algo asi que "estandarizaba" los datos.

Si estan tomados de esa forma, pues cojonudo.
rnd
#11 No soy yo el que dice que hay que traer nosecuantos inmigrantes para que paguen las pensiones cuando al mismo tiempo estamos a la cola de Europa en empleo y salarios. Si hay menos paro los salarios suben, y se cotiza más tanto por trabajador como el total . Pero nos la intentan colar con que hay que traer inmigrantes, que en el fondo el objetivo es seguir manteniendo los salarios bajos.
No sé si velar por los intereses de los trabajadores me convierte en ultraderecha ya que implica rechazar la inmigración.
rnd
Pero las pensiones no se sostienen porque falta inmigración...
cunaxa
#1 No te inventes cosas, por favor.
Vaya forma de mentir.
rnd
#6 sabes lo que es el sarcasmo?
cunaxa
#10 El sarcasmo no existe en internet, por la ley de POE.
Pero, por ejemplo, mucha gente de la extrema derecha se dedica a meter bulos y, cuando les pillan, en vez de decir que es mentira, dicenq ue es sarcasmo. Lo pone así en sus manuales.
¿ Tu caso no es ese, verdad ?
Sandilo
Gracias Pedro.
ooshima
Pues claro que baja el paro. Si no nacen niños.
