El paro en la UE cae hasta el 5,9% y España registra el peor dato con un 10,4%  

El paro retrocedió una décima en julio en la Unión Europea y se situó en el 5,9%, según recogen las cifras publicadas este lunes por Eurostat. La mejora conecta con la caída del desempleo en varios países, especialmente los del sur, que experimentan un acelerón de la actividad gracias al turismo. Después de España, el país con mayor proporción de desempleados de la Unión Europea (10,4%), los peores registros se dan en Finlandia (9,9%), Suecia (8,9%) y Grecia (8%). El farolillo rojo español conecta con lo negativos que son los datos de las mujer
Pleno empleo es que todas las personas que quieren un trabajo, pueden acceder a él.
Ahora hay mucho paro, mucho sufrimiento y mucha desesperación por la falta de empleos.
Hay un paro de más de 2,500,000 personas.
No me digas que eres de los que odian a los trabajadores hasta el punto de decir que hay paro porque no quieren trabajar.
En España hay mucho odio hacia los trabajadores actualmente y la cosa va a más.
El problema que tenemos en España no es la falta de empleo si no la falta de trabajo de calidad.
Por suerte el paro ha estado disminuyendo y acercándose a valores más normales dentro de Europa, que el PP en legislaturas anteriores lo dejó fatal. Pero no está avanzando lo suficientemente rápida su disminución por una mala política.
Hay que desear dos cosas:
- que el gobierno y las Comunidades hagan su trabajo con profesionalidad (que ahora no tienen) para mejorar el empleo en todo el país, que es su deber.
- que no vuelva a salir nunca el PP para que no vuelva a montar el destrozo de la última vez.
Aun asi, es curioso que con la situacion tan jodida en general (Alemania en recesion, la guerra de Ucrania y las sanciones a la energia rusa dando por culo) el paro baje continuamente en toda Europa.
O algo no nos estan contando, o nos estan contando cosas de mas.
En cualquier caso, me alegro por todos los currelas.
Cada país puede usar a nivel interno, la manera que quiera para medir el paro, pero tienen que enviar los datos normalizados a Eurostat.
Si estan tomados de esa forma, pues cojonudo.
No sé si velar por los intereses de los trabajadores me convierte en ultraderecha ya que implica rechazar la inmigración.
Vaya forma de mentir.
Pero, por ejemplo, mucha gente de la extrema derecha se dedica a meter bulos y, cuando les pillan, en vez de decir que es mentira, dicenq ue es sarcasmo. Lo pone así en sus manuales.
¿ Tu caso no es ese, verdad ?