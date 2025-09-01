El paro en la UE cae hasta el 5,9% y España registra el peor dato con un 10,4%  

El paro retrocedió una décima en julio en la Unión Europea y se situó en el 5,9%, según recogen las cifras publicadas este lunes por Eurostat. La mejora conecta con la caída del desempleo en varios países, especialmente los del sur, que experimentan un acelerón de la actividad gracias al turismo. Después de España, el país con mayor proporción de desempleados de la Unión Europea (10,4%), los peores registros se dan en Finlandia (9,9%), Suecia (8,9%) y Grecia (8%). El farolillo rojo español conecta con lo negativos que son los datos de las mujer