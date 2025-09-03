Sacudir el árbol, a ver qué cae

El juez Juan Carlos Peinado sigue dando sorpresas. Recordemos: es el que investiga a la esposa del presidente del Gobierno por presuntos tráficos de influencias. Lleva un año largo sin encontrar ninguna prueba. Y ha sufrido varias correcciones graves por parte de su superior jerárquico, la Audiencia de Madrid, por actuaciones abusivas o disparatadas
| etiquetas: peinado , juez , begoña , lawfare
¿Es admisible en una democracia que se realice ( supuestamente,claro) una investigación prospectiva a la mujer del presidente de un país y que no haya consecuencias?