Sacudir el árbol, a ver qué cae

El juez Juan Carlos Peinado sigue dando sorpresas. Recordemos: es el que investiga a la esposa del presidente del Gobierno por presuntos tráficos de influencias. Lleva un año largo sin encontrar ninguna prueba. Y ha sufrido varias correcciones graves por parte de su superior jerárquico, la Audiencia de Madrid, por actuaciones abusivas o disparatadas

Esteban_Rosador
¿Hasta cuándo va a perpetuar este esperpento judicial el juez peinado?

¿Es admisible en una democracia que se realice ( supuestamente,claro) una investigación prospectiva a la mujer del presidente de un país y que no haya consecuencias?
vviccio
El siguiente paso será desnudar a la mujer del presidente y comprobar todos sus orificios por si esconde algo.
oceanon3d
Esperad a ver toda la riastra de correos publicados en los medios.
