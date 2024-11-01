Hoy termina el plazo para que descendientes de exiliados puedan solicitar la nacionalidad española

Hoy, miércoles 22 de octubre concluye definitivamente el plazo para que los hijos y nietos de españoles que tuvieron que exiliarse durante la Guerra Civil y la dictadura franquista puedan solicitar la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022. La normativa, conocida popularmente como “Ley de Nietos”, ha abierto una ventana histórica de tres años para reparar una deuda con miles de familias que se vieron obligadas a abandonar España por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación sexual.