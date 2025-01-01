·
Los hosteleros de La Manga piden soluciones urgentes ante la pérdida de clientes este verano
Los Ayuntamientos de Cartagena y San Javier se han reunido con los profesionales de este sector para analizar la situación de esta zona del litoral
|
etiquetas
:
murcia
,
cartagena
,
hostelería
,
crisis
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
fastbrian
*
Seguro que hasta hace casi nada se cagaban en los impuestos de los rojos y en la excesiva intervención de las administraciones en las empresas.
9
K
136
#3
Icelandpeople
#1
Seguro también que los 43ºC a la sombra durante tres meses, que no existen, debido a una crisis climática, que tampoco existe, no tienen nada que ver.
4
K
78
#6
skaworld
#1
#3
Por si habia dudas...
3
K
55
#13
thorpedo
#1
te falta la ley de costas que para los empresaurios playeros es el anti cristo.
0
K
10
#5
Laro__
Pierden un 20% en facturación y le echan la culpa al papeleo, como si haber dejado que el Mar Menor se convirtiera en un estercolero de putrefacta sopa verde, no tuviera nada que ver. Encima:
Caminos con restos de hormigón de los vallados ilegales, accesos ocupados por viviendas y ausencia total de arena impiden a los residentes de estos polígonos disfrutar del que precisamente es el principal atributo de este enclave entre dos mares: la playa.
6
K
95
#12
Jointhouse_Blues
*
#5
Otro ejemplo de la insostenibilidad del turismo. Arrasa con el medioambiente, la economía local... Y cuando finalmente colapsa, los causantes del desastre lloran y te exigen soluciones.
0
K
11
#2
Andreham
Han probado a hablar con los Hombres de Bien que vienen a comer a sus restaurantes mientras se jactan de la mierda que tiran al rio que desemboca en La Manga de gratis?
3
K
43
#7
woody_alien
Ponemos precios abusivos que asustan a propios y foráneos; carecemos de personal porque los trabajadores no pueden alojarse, todo es alojamiento turístico a precio de sangre de unicornio; destruimos el paisaje y lo urbanizamos todo acabando con el encanto que atraía al viajero; secamos los acuíferos para regar campos de golf. Puto gobierno central ¡ayuda!
1
K
31
#11
Leon_Bocanegra
Ay ay, que venga papá estado a solucionarnos la papeleta.
Putos empresarios comunistas.
1
K
28
#4
alamajar
Pero se las piden a si mismos?
1
K
21
#8
Cehona
Si llevan lustros pasando del medio ambiente no pretenderan que sean los turistas los que degusten sus creaciones.
Que les den las gracias a ese partido verde pistacho, pero verde por ser ecologista.
0
K
15
#10
kaos_subversivo
En el chiringuito de la foto te cobran por una caña en un vaso de plastico de los que arañan los labios 3 pavos, y aun te toca esperar un huevo porque hay 20 estudiantes que juegan a ser camareros en verano y, logicamente, no dan buen servicio.
Y te descuidas y a ritmo de reguetón...
Normal que la gente cada vez baje mas a la playa con nevera. Y mas en la manga que son distancias muy cortas hasta la playa. Porque las playas siguen a rebosar
0
K
12
#9
Feliberto
Sus jodéis.
0
K
9
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
