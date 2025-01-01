edición general
Los hosteleros de La Manga piden soluciones urgentes ante la pérdida de clientes este verano

Los Ayuntamientos de Cartagena y San Javier se han reunido con los profesionales de este sector para analizar la situación de esta zona del litoral

#1 fastbrian
Seguro que hasta hace casi nada se cagaban en los impuestos de los rojos y en la excesiva intervención de las administraciones en las empresas.
9
#3 Icelandpeople
#1 Seguro también que los 43ºC a la sombra durante tres meses, que no existen, debido a una crisis climática, que tampoco existe, no tienen nada que ver.
4
#6 skaworld
#1 #3 Por si habia dudas...  media
3
#13 thorpedo
#1 te falta la ley de costas que para los empresaurios playeros es el anti cristo.
0
#5 Laro__
Pierden un 20% en facturación y le echan la culpa al papeleo, como si haber dejado que el Mar Menor se convirtiera en un estercolero de putrefacta sopa verde, no tuviera nada que ver. Encima: Caminos con restos de hormigón de los vallados ilegales, accesos ocupados por viviendas y ausencia total de arena impiden a los residentes de estos polígonos disfrutar del que precisamente es el principal atributo de este enclave entre dos mares: la playa.
6
#12 Jointhouse_Blues
#5 Otro ejemplo de la insostenibilidad del turismo. Arrasa con el medioambiente, la economía local... Y cuando finalmente colapsa, los causantes del desastre lloran y te exigen soluciones.
0
#2 Andreham
Han probado a hablar con los Hombres de Bien que vienen a comer a sus restaurantes mientras se jactan de la mierda que tiran al rio que desemboca en La Manga de gratis?
3
#7 woody_alien
Ponemos precios abusivos que asustan a propios y foráneos; carecemos de personal porque los trabajadores no pueden alojarse, todo es alojamiento turístico a precio de sangre de unicornio; destruimos el paisaje y lo urbanizamos todo acabando con el encanto que atraía al viajero; secamos los acuíferos para regar campos de golf. Puto gobierno central ¡ayuda!  media
1
#11 Leon_Bocanegra
Ay ay, que venga papá estado a solucionarnos la papeleta.

Putos empresarios comunistas.
1
#4 alamajar
Pero se las piden a si mismos?
1
#8 Cehona
Si llevan lustros pasando del medio ambiente no pretenderan que sean los turistas los que degusten sus creaciones.
Que les den las gracias a ese partido verde pistacho, pero verde por ser ecologista.
0
#10 kaos_subversivo
En el chiringuito de la foto te cobran por una caña en un vaso de plastico de los que arañan los labios 3 pavos, y aun te toca esperar un huevo porque hay 20 estudiantes que juegan a ser camareros en verano y, logicamente, no dan buen servicio.
Y te descuidas y a ritmo de reguetón...

Normal que la gente cada vez baje mas a la playa con nevera. Y mas en la manga que son distancias muy cortas hasta la playa. Porque las playas siguen a rebosar
0
#9 Feliberto
Sus jodéis.
0

