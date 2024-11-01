edición general
8 meneos
46 clics
La hostelería sufre una temporada "difícil" por el encarecimiento de las vacaciones: "La gente viene, pero no tiene dinero para gastar"

La hostelería sufre una temporada "difícil" por el encarecimiento de las vacaciones: "La gente viene, pero no tiene dinero para gastar"

El aumento de los precios y la caída del poder adquisitivo han provocado que el gasto medio por persona en viajes de ocio y vacaciones haya aumentando hasta un 9,3% este año, según los últimos números del Instituto Nacional de Estadística (INE). Y con ello, la hostelería, no ajena a este problema, está notando una reducción en el número de clientes, así como en la facturación en plena temporada alta. Al subir el transporte y el alojamiento, la cantidad de gasto que le queda al turista para hostelería es menor y se ha minimizado mucho.

| etiquetas: hostelería , dificultades , encarecimiento , vacaciones
8 0 0 K 104 actualidad
21 comentarios
8 0 0 K 104 actualidad
Comentarios destacados:        
#1 molybdate
Con precios de hace dos o tres años te lo puedes plantear. Con precios de este año Mercadona es quien va a hacer negocio.
5 K 56
anv #11 anv
#1 Cierto. La última vez que salí de paseo comimos en un Mercadona. Te proporcionan comida preparada; microondas por si quieres calentar, cubiertos, vasos, y unas mesitas para consumirla ahí. No es especialmente barato pero en comparación con cualquier restaurante está tirado.

No es tan cómodo como sentarte y pedir que te sirvan pero con los sueldos congelados y los precios subiendo hay que ahorrar por donde se pueda.
1 K 10
#15 tol_ondro
#11 Mercadona lo está petando con la zona de las mesitas y el microondas. Mi hijo de 13 años queda con los amigos para ir a desayunar o merendar. Y mi suegra a veces lo mismo. La gente se sale de la autovía y hace 2 km para hacer la parada en el viaje...
1 K 18
yabumethod #12 yabumethod *
#1 Quiero recordad que muchos nunca hemos tenido unas vacaciones tal cual están en el imaginario colectivo debido a los precios, al menos no pagado de mi bolsillo. Que aun esta por lo bajini los que simplemente nos tenemos que quedar en casa en vacaciones.
0 K 9
Gry #2 Gry
¿Caída del poder adquisitivo gastando un 10% más? Lo que ocurre es que se han pasado 3 pueblos con las subidas de precios.
2 K 46
anv #10 anv
#2 Lo que ocurre es que se han pasado 3 pueblos con las subidas de precios

Es que el objetivo de toda empresa es aumentar sus ganancias al menos un 30% cada año. Ya lo han estado haciendo bajando gastos al despedir personal y gastar lo menos posible en sueldos. Ahora ya sólo les queda subir los precios para seguir subiendo ganancias.
1 K 18
Dragstat #14 Dragstat
#2 totalmente, van a subir los precios todo lo que puedan, aunque se llegue a algo obsceno. Si se pasan como ahora bajan hasta que se llenan esperando a poder subir en cuando puedan. Así de simple, la justificación es ganar más. Salió una noticia el otro día de un aumento de los puestos sombrillas en Mallorca de 15€ a 45€ de un año a otro. ¿Como justificas que de un año a otro te aumenten los costes de esa forma?
0 K 20
#17 kaos_subversivo
#14 y luego el factor psicologico. Aunque te lo puedas permitir, te sientes estupido pagando lo que se pide. Como si te estafasen
1 K 32
anv #5 anv
¿Quién se habría podido imaginar que aumentar las ganancias de las empresas congelando los sueldos mientras los precios suben iba a producir caída de la demanda y bajada de las ganancias de las empresas?

Claro... era un escenario demaciado complicado para que entrara en la cabeza de un empresario que sólo sabe sumar ganancias y restar gastos.
5 K 39
Connect #4 Connect
Si tiene dinero para gastar. Pero se lo está quedando otro antes que tu. Entre ellos los supermercados, que ahora con los apartamentos turísticos ya no hace falta salir a comer fuera.

Y también los hoteles que suben precios, pero el que se aloja en una habitación, al final tiene que salir a comer porque a base de bocadillos no se sostienen 10 días.

Al final el dinero se va a un señor americano que tiene una plataforma de alquiler de apartamentos mientras nos dicen que son los chinos los que amenazan a Europa xD
4 K 37
anv #8 anv *
#4 Al final el dinero se va a un señor americano que tiene una plataforma de alquiler de apartamentos

La cosa es muy sencilla: cuando suben los precios y no los sueldos los empresarios están felices porque piensan que así ganan más. Después se asombran de que la gente deje de comprar marcas y empiece a buscar lo más barato aunque sea de peor calidad. Lo mismo pasa con los hoteles: ¿a quién no le gusta salir de la habitación y al volver encontrarse la cama hecha las toallas cambiadas?…   » ver todo el comentario
8 K 73
johel #7 johel *
Mas gente descubriendo que vivia engañada, que son pobres, que siempre lo han sido y que nunca han sido clase media. Que lo que les sostenia su estado de bienestar era el socialismo que estan destruyendo sistematicamente en todo el mundo.

Hay vocabulario de sobra; hay mucho mas en todas direcciones que los simples "pobre, clase media y rico". A ver si queda claro, si estas a tres sueldos de irte a la mierda no eres clase media.
2 K 32
mariKarmo #18 mariKarmo *
Ayer me comí media ración de tallarinas en Castelldefels (el conocidísimo Olave) y me costó uno 14€. La cantidad no justificaba ese precio.

Que volveré? pues claro, me encantan las tallarinas. Que volveré dentro de mucho? pues también.

A ver si de una putísima vez se dan cuentas los empresarios de que los que sustentan sus negocios son trabajadores, no empresarios. Mientras los trabajadores no tengamos facilidades para consumir, los empresarios se van a comer una putísima mierda pinchada en un putísimo palo. Que me cagon laputa.
1 K 31
#13 Inno *
Pero ya no es solo pagar. Mi experiencia en la costa mediterránea, me reservo lugares para no ofender a nadie, ha sido mediocre. Mala atención del personal, se nota poca profesionalización, la calidad de los platos de mediocre a malo. pides un gintonic, sangría o cualquier bebida y ni siquiera lo elaboran, está todo comprado, croquetas y calamares congelados, patatas sin gusto..va a peor y no pidas un arroz, te puedes morir. Pero lo mas triste es que por esa mierda te pegan unas sableadas de…   » ver todo el comentario
1 K 29
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson *
A llorar a la lloreria, a ver quién ríe ahora infectos avariciosos
1 K 20
angelitoMagno #9 angelitoMagno
Ya no es problema de que la hostelería suba precios. El problema viene de que los hoteles suban precios. Si te tienes que gastar un presupuesto enorme en alojamiento, pues vas a no gastar en comer fuera. Aunque hubiesen mantenido precios.

Es lo que pasa con los alquileres. Mucha gente ha dejado de gastar en "vicios" y aficiones prescindibles porque no les llega el sueldo. Pero si la escuela de yoga del barrio cierra porque no tiene clientes, puede que el problema no venga de sus precios, el problema viene de que el alquiler, comer y consumos se lleva casi todo.
0 K 14
#16 okeil
#9 Puedes ir de camping y salir a comer todos los días, si es que lo que te ofrecen tiene una calidad mínima aceptable, lo cual en gran parte del litoral no suele ocurrir. Es el síndrome del turista expoliado, las vacaciones están para sacarle hasta el hígado, sácale todo lo que puedas antes de que se lo lleve otro ... Eso ha ocurrido desde hace mucho en sitios como Torremolinos, Mallorca, Lloret de mar, etc., y ahora son los sotios donde hay "crisis" ... No es sólo que el hotel se lo lleve todo, sino que se lo lleva con un todo incluido que merece la pena en vista de lo que hay fuera ...
1 K 24
#6 mcfgdbbn3 *
Es lo que tiene apostar por el turismo de ricos, que no hay tantos ricos en el mundo.

Que se fastidien y que no pidan rescates, que bastante rescate son los trasvases de agua y electricidad.
0 K 12
HeilHynkel #21 HeilHynkel *
#6

Turismo de ricos ... Ya quisieras tú oler las vacaciones de un rico de medio pelo. Lo que pasa es que ya no llegas a la parte baja de la oferta.

Es el problema de ser pobre y creerse rico.
0 K 20
Herumel #19 Herumel
Las vacaciones están sobrevaloradas.
Proverbio español, autor desconocido.
0 K 11
Sacronte #20 Sacronte
Hace unos años comia en bastantes sitios con mi pareja por 30€ o asi. Ahora quedan dos o tres.

Que se jodan si pierden dinero, solo me preocupan sus pobres trabajadores...
0 K 10

menéame