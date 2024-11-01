edición general
La hostelería y su arte de hacer lo que les da la gana bajo pago

Ya no solo es absorber mobiliario público en las terrazas; son terrazas que quedan sin desarmar de noche y son toldos que se instalan para tomar el ancho de la acera, dejando únicamente, a Dios gracias, dos baldosas para el paso de peatones. Si las personas con discapacidad lo teníamos complicado para andar por Mieres, acciones como estas nos lo dificultan aún más. ¿En serio el hostelero en cuestión se cree que es posible pasar en silla de ruedas en un ancho de dos baldosas y bordillo? ¿Sabe que aunque la silla pase al milímetro, un mínimo erro

Eso es porque los ayuntamientos lo toleran ya que no quieren jaleos con los hosteleros, asi de triste
Un queja de un blog de la localidad de Mieres, Asturias, pero que se antoja muy generalizada en cualquier parte del territorio en el que se aprecia esta barra libre de ocupación de espacio público por parte de la hostelería, en algunos casos haciendo imposible que una persona con discapacidad pueda transitar por la acera porque ha sido apropiada por una terraza de un bar.
No se si será general, pero en Vigo las estructuras no pueden ser fijas y se deben recoger al terminar sin ocupar la vía pública, pero muchos se lo pasan por el forro, tendría que mirar la normativa, tienen que tener además bien visible la autorización para ocupar la vía pública y los metros cuadrados a usar, aunque sería mejor que pusieran un croquis, porque si no mides, así a ojo es complicado saber en algunos casos si se exceden o no.
Aqui en la costa del sol es igual, bares ocupando calles, a veces estrechas, en las que no quepo yendo cogido por la mano de mi pareja. Es una puñetera verguenza y cada vez va a peor, lo unico bueno del cambio climatico es que los puñeteros turistas en unos años se iran a otra parte porque esto sera insoportable...
Unas cuchillas a lo Ben-Hur y que se guarden los hosteleros de no dejar hueco suficiente en las aceras.
