Los hospitales más negligentes de España: hasta 10 denuncias por mala praxis al día

Madrid y Andalucía son las comunidades autónomas con más denuncias por negligencias médicas, según el Defensor del Paciente. La asociación Defensor del Paciente recibió en 2024 un total de 14.088 denuncias de presuntas negligencias médicas en España, un aumento de más del 14% en comparación al año previo. En su Memoria 2024, la organización atribuyó este incremento en gran parte a las “listas de espera desmesuradas, la sobrecarga profesional y el deterioro progresivo del sistema sanitario público”.