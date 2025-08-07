edición general
Los hospitales más negligentes de España: hasta 10 denuncias por mala praxis al día

Madrid y Andalucía son las comunidades autónomas con más denuncias por negligencias médicas, según el Defensor del Paciente. La asociación Defensor del Paciente recibió en 2024 un total de 14.088 denuncias de presuntas negligencias médicas en España, un aumento de más del 14% en comparación al año previo. En su Memoria 2024, la organización atribuyó este incremento en gran parte a las “listas de espera desmesuradas, la sobrecarga profesional y el deterioro progresivo del sistema sanitario público”.

Kantinero #2 Kantinero
Sorpresa, las comunidades más habitadas son las que mas casos tienen. Infoabe como siempre buscando el titular clickbait.
#3 Borgiano
#2 No vaya a ser que al plumilla le dé por dividir casos entre población y le echen por listillo o algo
#4 moxid
#2 a mayor número de operaciones, mayor posibilidad de error
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
De media, España registra 38 denuncias por mala praxis al día, con resultados fatales en múltiples ocasiones. Solo en 2024, 798 personas murieron a causa de algún error médico, 196 más que en 2023.
