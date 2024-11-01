Los hospitales islámicos fueron construidos para durar siglos [Eng]  

Durante la Edad de Oro del Islam, los bimaristanes eran más que hospitales. Contribuyeron a que la atención médica perdurara a través de las generaciones. Durante la Edad de Oro del Islam, los bimaristanes eran mucho más que simples lugares para enfermos. En ciudades como Bagdad, Damasco y El Cairo, bajo el califato abasí (750 a 1258 d. C.) e incluso durante siglos posteriores, fueron instituciones vivas que permitieron que la medicina perdurara más allá de la práctica individual, atendiendo tanto a nobles como a mendigos.