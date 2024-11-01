Hospitales de apoyo: la otra vía para ayudar a los residentes enfermos que no usó el Gobierno Ayuso

Días antes de que Carlos Mur de Viu, director general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, firmara el 18 de marzo de 2020 la primera versión del conocido como protocolo de la vergüenza, los responsables de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso hablaron de una medida para atender a las personas mayores que vivían en residencias y eran dependientes: su traslado a "hospitales de apoyo". Esta iniciativa nunca se puso en marcha, al igual que tampoco se produjo la medicalización de las residencias,