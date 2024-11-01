El Hospital Reina Sofía se niega a incluir a una paciente de Jaén en la lista de espera para dos pruebas diagnósticas: «Ya tenemos bastante con los cordobeses»

El caso de S. L. P. es de los que irritan a la persona más calmada. Esta usuaria del SAS padece trastornos gastroesofágicos graves y necesita urgentemente que le practiquen una ‘phmetría’ y una manometría, pero en Jaén no tienen los aparatos para realizar estas pruebas y en Córdoba le espetan que ya tienen suficiente con los pacientes cordobeses, un desplante que vulnera el derecho a la libre elección