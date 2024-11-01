edición general
El Hospital Reina Sofía se niega a incluir a una paciente de Jaén en la lista de espera para dos pruebas diagnósticas: «Ya tenemos bastante con los cordobeses»

El caso de S. L. P. es de los que irritan a la persona más calmada. Esta usuaria del SAS padece trastornos gastroesofágicos graves y necesita urgentemente que le practiquen una ‘phmetría’ y una manometría, pero en Jaén no tienen los aparatos para realizar estas pruebas y en Córdoba le espetan que ya tienen suficiente con los pacientes cordobeses, un desplante que vulnera el derecho a la libre elección

ur_quan_master #1 ur_quan_master *
Pagamos impuestos estatales y recibimos cobertura sanitaria autonómica y ya parece que ni eso.


Y lo peor es que hay ciudadanos que defienden esto para r nacionalismo pueblerino.
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
#1 Determinadas transferencias NUNCA debieron hacerse. La primera es sanidad.
porto #3 porto
#1 #2 Menos mal que esto fue todo dentro de la misma autonomía sino ya se diría que estas cosas pasan por la descentralización.
ur_quan_master #5 ur_quan_master
#3 de esos polvos ...
maquingo #4 maquingo
Este es el resultado de ir a votar como quien va a un campo de fútbol.
