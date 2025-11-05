edición general
El Hospital de Bellvitge descubre una nueva enfermedad genética del neurodesarrollo similar al autismo

El Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell) ha descubierto una nueva enfermedad genética del neurodesarollo similar al autismo. Todavía no tiene nombre: consiste en una serie de mutaciones en el gen KPS6KC1 y se manifiesta con una diversidad amplia de síntomas principalmente neurológicos. Estas mutaciones se han detectado en 13 personas de ocho familias en todo el mundo, sin parentesco entre ellas.

Asimismov
gen KPS6KC1, ni que fuésemos polacos.
Vaya con el hombrecito.
Antipalancas21
#1 Siempre ponen nombres muy raritos.
#4
#1 Polacos polacos... El descubrimiento es en Catalunya :troll:

(antes de que me apedreéis, soy catalán)
#3
Debería ser considerado patriótico y de orgullo nacional defender la sanidad y el I+D que tenemos en éste país y no lo de llevar pulseritas de banderas y luego cargarse nuestro sistema sanitario
