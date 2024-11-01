El hospital que acaparó el 90% de los fallos de los cribados aún no ha contratado nuevo personal sanitario dos meses después de estallar el escándalo

ste viernes 28 de noviembre se cumplen dos meses desde que estalló el escándalo sanitario más grave de la autonomía andaluza, que ha dejado al menos a 2.317 mujeres en un limbo burocrático durante meses o incluso años sin conocer la evolución de su cáncer de mama ni recibir diagnóstico o tratamiento alguno. Tras varios ceses y dimisiones, entre ellos el de la anterior consejera de Salud, Rocío Hernández, y otros altos cargos, la Junta anunció un ambicioso plan de choque para revertir esta situación, sobre todo en el Hospital Virgen del Rocío