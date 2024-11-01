edición general
¿Hormigas en el yogur? Científicos validan curiosa tradición

Siguiendo una antigua receta de yogur que en su momento fue muy común en los Balcanes y Turquía, un equipo de científicos ha utilizado hormigas vivas para hacer yogur y ha demostrado que los ácidos y bacterias presentes en estos insectos aceleran la fermentación de la leche.

El trabajo, realizado por científicos de la Universidad de Dinamarca y publicado en la revista iScience de Cell Press, muestra cómo las prácticas tradicionales pueden "inspirar nuevos enfoques en la ciencia de los alimentos" y aportar "creatividad" a la cocina.

