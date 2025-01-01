edición general
¿Por qué las hormigas reina viven 30 años mientras las obreras solo viven uno?

En la especie Harpegnathos saltator, las reinas viven 30 años y ponen alrededor de un millón de huevos durante su vida. Las obreras, solo viven un año y no ponen huevos. ¿Por qué?

comentarios
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Porque para eso son reinas.
TripleXXX #2 TripleXXX
#1 Mira el JC como aguanta mientras muchos súbditos se mueren de golpes de calor.
El orden natural.
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#2 Pero ese me parece que le queda poco para terminar su "reinado" de hormigas.
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
#1 #2 Al contrario que la realeza humana, estas curran haciendo un trabajo esencial para la colonia.
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#4 No te creas se parecen en algo, crean descendientes de manera incontrolada.
#5 Pitchford
Pues cuentan que la clave está en los niveles de producción de insulina y en el manejo de dos receptores de la misma, uno para producción de huevos y otro para controlar el envejecimiento, siendo un manejo además reversible entre obrera y reina. Muy curioso.
