4
meneos
32
clics
¿Por qué las hormigas reina viven 30 años mientras las obreras solo viven uno?
En la especie Harpegnathos saltator, las reinas viven 30 años y ponen alrededor de un millón de huevos durante su vida. Las obreras, solo viven un año y no ponen huevos. ¿Por qué?
cultura
#1
Antipalancas21
Porque para eso son reinas.
1
K
28
#2
TripleXXX
#1
Mira el JC como aguanta mientras muchos súbditos se mueren de golpes de calor.
El orden natural.
0
K
8
#3
Antipalancas21
#2
Pero ese me parece que le queda poco para terminar su "reinado" de hormigas.
0
K
20
#4
Jointhouse_Blues
#1
#2
Al contrario que la realeza humana, estas curran haciendo un trabajo esencial para la colonia.
0
K
11
#6
Antipalancas21
#4
No te creas se parecen en algo, crean descendientes de manera incontrolada.
0
K
20
#5
Pitchford
Pues cuentan que la clave está en los niveles de producción de insulina y en el manejo de dos receptores de la misma, uno para producción de huevos y otro para controlar el envejecimiento, siendo un manejo además reversible entre obrera y reina. Muy curioso.
0
K
20
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
