«Hop Frog»: un relato de Edgar Allan Poe  

Hop-Frog [originalmente titulado Hop-Frog; o los ocho orangutanes encadenados] es un cuento del escritor estadounidense Edgar Allan Poe, publicado por primera vez en 1849. El análisis crítico suele señalar que la historia mantiene la tradición de los relatos de venganza del maestro Poe, en la línea de El barril de amontillado. Sin embargo, la elección de un personaje bufonesco abre también otras consideraciones sobre la capacidad y las herramientas de los débiles para confrontar el abuso de aquellos que utilizan el poder para oprimir al prójimo