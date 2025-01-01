Hong Kong confirma su noveno caso de fiebre chikungunya

Un nuevo caso de fiebre chikungunya ha sido confirmado en Hong Kong, elevando a nueve el número de contagios registrados en lo que va de agosto. El afectado es un estudiante de 23 años que había viajado recientemente a Guangdong provincia de Foshan, China, donde se reporta un alarmante brote con más de 8.000 infecciones en solo tres semanas. El brote en Guangdong ha encendido las alarmas por su rápida expansión, generando preocupación entre las autoridades sanitarias de la región.
