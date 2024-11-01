El homínido extinto más antiguo que se conoce caminaba sobre dos piernas hace siete millones de años

En las últimas décadas, los científicos han debatido si un fósil de siete millones de años era bípedo, un rasgo que lo convertiría en el ancestro humano más antiguo. Un nuevo análisis ofrece pruebas contundentes de que Sahelanthropus tchadensis era efectivamente bípedo. "La bipedia evolucionó temprano en nuestro linaje y a partir de un ancestro que se parecía mucho a los chimpancés y bonobos actuales", explican los investigadores.
| etiquetas: sahelanthropus tchadensis , bipedestación , evolución humana
Yo creo que la bipedestación se basa y se define no en uno, sino en dos presupuestos imprescindibles e irreducibles:
1º) Algo te impide o te lleva a no usar tus brazos para marchar. Es decir, alguna circunstancia te lleva a desarrollar un tipo de marcha en la que no utilizas tus brazos.
2º) Sin embargo, deseas (necesitas) seguir conservando la robustez y peso de tus brazos prensiles.
Si no vas a usar tus brazos para caminar pero tus brazos van a seguir siendo robustos y pesados (y no tienes una gran cola que contrarreste el peso de tus brazos), entonces, por mero equilibrio físico, lo mejor para ti es caminar de forma completamente erguida.
Sin embargo, puede haber distintos modelos que consigan satisfacer los dos requisitos anteriores.
El mas obvio es la necesidad de transportar objetos, que quizá eran útiles como herramientas.
Pero sahelanthropus era quizá demasiado primitivo para atribuirle una etología tecnológica desarrollada. ¿Qué otros modelos de bipedestación ortógrada (erguida) podrían satisfacer los dos presupuestos anteriores?
¿Quizá la necesidad de caminar largas distancias transportando alimentos o bebés?
Y si sahelanthropus solo quería conservar la robustez y peso de sus brazos para seguir prendiéndose de las ramas de los árboles, no para transportar cosas, ¿qué otros modelos de bipedestación ortógrada podrían darse? ¿por qué necesitaría el sahelanthropus un tipo de marcha en la que no utilice sus brazos?
¿La necesidad de caminar largas distancias oteando en todo momento el horizonte?
¿La necesidad de vadear ríos?
¿La necesidad de caminar en ciertas formas bípedas sobre las ramas de las árboles como hacen orangutanes o gibones?
Perfectamente nuestro antepasado hominido común vivió en una sabana que le obligo a caminar más de lo necesario y al volver a cambiar el clima, algunos se volvieron a la tranquilidad de las copas de los arboles mientras otros nos quedamos en el suelo.