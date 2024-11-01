edición general
El homínido extinto más antiguo que se conoce caminaba sobre dos piernas hace siete millones de años

En las últimas décadas, los científicos han debatido si un fósil de siete millones de años era bípedo, un rasgo que lo convertiría en el ancestro humano más antiguo. Un nuevo análisis ofrece pruebas contundentes de que Sahelanthropus tchadensis era efectivamente bípedo. "La bipedia evolucionó temprano en nuestro linaje y a partir de un ancestro que se parecía mucho a los chimpancés y bonobos actuales", explican los investigadores.

#1 BoosterFelix
El sahelanthropus tchadensis quizá fuera algo parecido a un chimpancé; podía quizá tener el nivel de parecido a un chimpancé que un ser humano podría tener respecto a un australopiteco.

Yo creo que la bipedestación se basa y se define no en uno, sino en dos presupuestos imprescindibles e irreducibles:

1º) Algo te impide o te lleva a no usar tus brazos para marchar. Es decir, alguna circunstancia te lleva a desarrollar un tipo de marcha en la que no utilizas tus brazos.

2º) Sin embargo, deseas (necesitas) seguir conservando la robustez y peso de tus brazos prensiles.

Si no vas a usar tus brazos para caminar pero tus brazos van a seguir siendo robustos y pesados (y no tienes una gran cola que contrarreste el peso de tus brazos), entonces, por mero equilibrio físico, lo mejor para ti es caminar de forma completamente erguida.

Sin embargo, puede haber distintos modelos que consigan satisfacer los dos requisitos anteriores.

El mas obvio es la necesidad de transportar objetos, que quizá eran útiles como herramientas.

Pero sahelanthropus era quizá demasiado primitivo para atribuirle una etología tecnológica desarrollada. ¿Qué otros modelos de bipedestación ortógrada (erguida) podrían satisfacer los dos presupuestos anteriores?

¿Quizá la necesidad de caminar largas distancias transportando alimentos o bebés?

Y si sahelanthropus solo quería conservar la robustez y peso de sus brazos para seguir prendiéndose de las ramas de los árboles, no para transportar cosas, ¿qué otros modelos de bipedestación ortógrada podrían darse? ¿por qué necesitaría el sahelanthropus un tipo de marcha en la que no utilice sus brazos?

¿La necesidad de caminar largas distancias oteando en todo momento el horizonte?

¿La necesidad de vadear ríos?

¿La necesidad de caminar en ciertas formas bípedas sobre las ramas de las árboles como hacen orangutanes o gibones?
azathothruna #2 azathothruna
Y si la historia de los humanos en Halo es cierta??? :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil:
placeres #3 placeres *
Durante muchos años hubo mucha controversia porque algunos fósiles antiguos tenían características asociadas a humanos modernos mezclados con características que perdimos hacía mucho tiempo. Se dieron cuenta que igual que nosotros los chimpancés y otros simios de nuestra familia hubieron evolucionado independientemente y que esas caracteristicas "modernas" eran en realidad primigenias pero que nosotros conservamos y ellos no.

Perfectamente nuestro antepasado hominido común vivió en una sabana que le obligo a caminar más de lo necesario y al volver a cambiar el clima, algunos se volvieron a la tranquilidad de las copas de los arboles mientras otros nos quedamos en el suelo.
#6 BoosterFelix
#3 Caminar por una sabana llena de depredadores veloces a dos patas es un lujo que no te puedes permitir si no dispones de alguna buena estrategia de defensa complementaria con la que compenses la velocidad que pierdes por no caminar a cuatro patas. De hecho, cuando los monos se despegan de los árboles y empiezan a vivir en espacios terrestres como la sabana, necesitan perfeccionar una marcha cuadrúpeda (mandriles, babuinos, etc). Si quieres renunciar a una marcha cuadrúpeda (para poder ser bípedo un día), mejor que renuncies a la sabana y elijas seguir una vida arbórea.
insulabarataria #4 insulabarataria
#0 ¿Estás bien? Ni microblogging, ni la palabra reino, ni quejándose de la pobreza... (Al menos en la noticia)
mamarracher #7 mamarracher
#4 Yo creo que por fin he entendido su insistencia en lo de que los pobres no deberían tener hijos: es una crítica al modelo socioeconómico que tenemos, donde algo tan esencial e inherente a la vida como tener hijos es un lujo que los pobres no se pueden permitir, a menos que quieran seguir condenados, y condenar a su descendencia, a seguir en la pobreza.
insulabarataria #8 insulabarataria
#7 te falta algo de vasallos y reino de España.
mamarracher #5 mamarracher
Teniendo en cuenta que la evolución es aleatoria y no intencionada, todos los beneficios que mencionas suman para que el rasgo permanezca como ventaja.
