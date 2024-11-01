Hombres acusados de abrazarse y besarse se encuentran entre los azotados públicamente en Indonesia (ENG)

Dos hombres en la conservadora provincia indonesia de Aceh estaban entre un grupo de personas que fueron azotadas públicamente el martes después de que un tribunal islámico Sharia los declarara culpables de violar la ley islámica al abrazarse y besarse, lo que el tribunal dictaminó que puede conducir a relaciones sexuales prohibidas. Un público de unas 100 personas presenció la flagelación en un escenario del parque municipal de Bustanussalatin, en Banda Aceh, el martes. Los hombres, de 20 y 21 años, recibieron decenas de azotes en la espalda..