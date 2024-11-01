edición general
Un hombre del PP enjuiciará si el juez Peinado abrió una causa política contra el sanchismo

En las últimas horas, el juez ha presentado demandas contra los ministros Óscar Puente y Fernando Grande-Marlaska por llamarle “prevaricador”. Otros como el periodista Ernesto Ekaizer, el tertuliano Antón Losada y Pablo Iglesias, además de Fernando Jabonero, el activista que denunció el chalé del magistrado en la localidad de La Adrada (Ávila) por supuestas irregularidades urbanísticas, también tendrán que comparecer en el juzgado. Peinado se cree víctima de una vulneración de su derecho al honor y ha iniciado una ofensiva contra todo aquel que

Cehona #3 Cehona
Peinado está muy bien protegido por los suyos
El Ayuntamiento de La Adrada trampea su obligación de informar sobre las irregularidades del chalet del juez Peinado.:
www.elplural.com/politica/espana/ayuntamiento-adrada-trampea-obligacio
jonolulu #1 jonolulu
Todo en casa
makinavaja #2 makinavaja
#1 La famiglia unida...
pitercio #4 pitercio
Y luego que si el prestigio de la judicatura...
