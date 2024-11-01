Un hombre en Perú fallece tras ser embestido por un toro en un espectáculo por fiestas patronales

La fiesta patronal de Santa Rosa de Lima se tiñó de tragedia en Áncash. Un joven, movido por el ímpetu, se lanzó al ruedo en un evento improvisado. El valiente acto le costó la vida, pues el animal lo embistió en más de una oportunidad y, horas después, Roberto Gabino falleció en el hospital.
Es un acto temerario e innecesario.
No se ha tirado al ruedo para salvar a alguien en silla de ruedas , no a arriesgado su vida por un bien mayor.
Lo importante, ¿el astado está bien?