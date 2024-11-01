edición general
Un hombre en Perú fallece tras ser embestido por un toro en un espectáculo por fiestas patronales

La fiesta patronal de Santa Rosa de Lima se tiñó de tragedia en Áncash. Un joven, movido por el ímpetu, se lanzó al ruedo en un evento improvisado. El valiente acto le costó la vida, pues el animal lo embistió en más de una oportunidad y, horas después, Roberto Gabino falleció en el hospital.

comentarios
#4 daniMate
Llamar a esto "valiente acto" suena a broma de mal gusto.
Es un acto temerario e innecesario.

No se ha tirado al ruedo para salvar a alguien en silla de ruedas , no a arriesgado su vida por un bien mayor.
2 K 42
woody_alien #3 woody_alien
Murió haciendo lo que más le gustaba ...
1 K 23
Arzak_ #5 Arzak_
¿Cómo se encuentra la punta del asta del toro? 8-D
1 K 20
Khadgar #1 Khadgar
¿Quien se podía imaginar que iba a acabar así? Quiero decir, además de cualquier persona con un mínimo de sentido común.
0 K 14
Paladio #2 Paladio
#1 sospecho que habrá estado alcoholizado
0 K 9
Rorschach_ #7 Rorschach_
#MierdaMeneo #Sucesos

Lo importante, ¿el astado está bien?
0 K 13
azathothruna #6 azathothruna
Esta es la mejor excusa contra la tauromaquia.
0 K 10

