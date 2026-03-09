Un hombre y una mujer detenidos por presunta agresión sexual en dos bares

Los detenidos son un joven que realizó tocamientos íntimos a una joven y una mujer que tocó las nalgas sin consentimiento a una conocida. La mujer de 35 años también fue detenida este domingo de madrugada como presunta autora de un delito de agresión sexual. Los hechos se produjeron minutos antes de las 07.00 cuando una llamada al 092 solicitaba presencia policial en un establecimiento hostelero de la calle Coronación ya que una mujer manifestaba que otra a la que conocía le había tocado las nalgas sin su consentimiento.