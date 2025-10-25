Un hombre llevaba varios días muerto en una residencia comunitaria para ancianos en Arizona sin que nadie lo notara [USA]

Angela Boorn, fue a visitar a su tío Gerald McClellan en LifeStream en Sun City, un centro de vida independiente para ancianos, el jueves pasado, pero lo encontró muerto, sentado en su silla. “Parecía un esqueleto en una silla. La cara y los ojos estaban hundidos”, dijo Boorn, quien dijo que su tío de 75 años, se había mudado al centro en enero, tras el fallecimiento de su esposa. “Todos los días, a las 10 a. m., se suponía que un miembro del personal debía contactarlo o ir a ver cómo estaba”. Pero, al parecer, eso no sucedió...