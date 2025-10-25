Un hombre llevaba varios días muerto en una residencia comunitaria para ancianos en Arizona sin que nadie lo notara [USA]

Angela Boorn, fue a visitar a su tío Gerald McClellan en LifeStream en Sun City, un centro de vida independiente para ancianos, el jueves pasado, pero lo encontró muerto, sentado en su silla. “Parecía un esqueleto en una silla. La cara y los ojos estaban hundidos”, dijo Boorn, quien dijo que su tío de 75 años, se había mudado al centro en enero, tras el fallecimiento de su esposa. “Todos los días, a las 10 a. m., se suponía que un miembro del personal debía contactarlo o ir a ver cómo estaba”. Pero, al parecer, eso no sucedió...
| etiquetas: mcclellan , lifestream , sun city , boorn , vida independiente , esqueleto
O sí que sucedió. Fueron a ver cómo estaba, y estaba sentado. Check.
Fin del argumento capitalista.
La solución sería hacer los ingresos manualmente, al final del día. Eso le garantizaría como mínimo un chequeo cada 24 horas.
Lo triste del sistema capitalistas es la inhumanidad que conlleva.
Está bien sacar beneficios, sí. El problema viene cuando se anteponen los beneficios a los principios básicos siquiera de humanidad.