2
meneos
10
clics
El hombre que inventó más de 800 juguetes. El mundo de Eddy
Esta es la historia de Eddy Goldfarb (98) creador de juguetes clásicos como la dentadura saltarina, la pistola de burbujas o el juego del Kerplunk. Así es como lo hizo.
ocio
2 comentarios
#1
woody_alien
#0
Cambio "Eta es la historia" por "Esta es la historia" antes de que nos investigue Marlaska.
1
K
23
#2
chocoleches
#1
0
K
12
