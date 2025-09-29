El hombre detrás de la estrategia de Trump por ampliar el poder presidencial

Esta primavera, Russell Vought, director de presupuestos de la Casa Blanca, estaba preparando la propuesta presupuestaria para 2026 del gobierno de Donald Trump cuando su personal recibió una noticia sorprendente: el equipo de reducción de costos de Elon Musk estaba suprimiendo unilateralmente partidas que Vought tenía intención de mantener.
Este parece que es el ejecutor. Cada párrafo que leía más miedo me daba.
"Que caiga España, que ya la levantaremos nosotros" Montoro.
Ese tipo no parece estar llevándoselo crudo, tiene pinta de ser simplemente un fanatico brillante.