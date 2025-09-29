edición general
El hombre detrás de la estrategia de Trump por ampliar el poder presidencial

Esta primavera, Russell Vought, director de presupuestos de la Casa Blanca, estaba preparando la propuesta presupuestaria para 2026 del gobierno de Donald Trump cuando su personal recibió una noticia sorprendente: el equipo de reducción de costos de Elon Musk estaba suprimiendo unilateralmente partidas que Vought tenía intención de mantener.

HeilHynkel #2 HeilHynkel
Este pavo parece más peligroso que Milei ... no está trastornado pero es un psicópata emperrado en volver a la Edad Media.
themarquesito #4 themarquesito *
#2 Los dos inviduos más peligrosos de la administración Trump son Russ Vought (autor principal del Project 2025) y Stephen Miller (el Goebbels calvo)
HeilHynkel #6 HeilHynkel
Este parece que es el ejecutor. Cada párrafo que leía más miedo me daba.
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones
#4 Pero lo jodido es la agenda 2030 esa...
Cantro #3 Cantro
Vought. ¿De que me suena ese nombre?
Yorga77 #9 Yorga77
#3 La empresa Chunga de The Boys.
capitan__nemo #5 capitan__nemo *
“Vamos a dejar que el DOGE rompa cosas, y recogeremos los pedazos más tarde” Vought.

"Que caiga España, que ya la levantaremos nosotros" Montoro.
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Ahora ser un maleducado impertinente consentido y profundamente subnormal lo llaman estrategia...
#8 Sigo_intentandolo
Uffff... me gustaría saber que pasa por la cabeza de esta gente para hacer lo que hace.

Ese tipo no parece estar llevándoselo crudo, tiene pinta de ser simplemente un fanatico brillante.
