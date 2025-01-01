Un hombre que se burla del toro prueba sus cuernos  

En este divertido y sorprendente vídeo un hombre, con una actitud burlona y desafiante, comienza a jugar con el animal mientras los espectadores observan con asombro. Sin embargo, la situación se vuelve un poco tensa cuando el toro, sorprendido por la provocación, reacciona de manera inesperada.
El toro digo
Por cierto, a sabiendas de que, probablemente, ese toro ya no estará entre los vivos, me veo obligado a preguntar: ¿El toro está bien?
www.youtube.com/watch?v=jwTVdWa37w4