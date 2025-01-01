edición general
15 meneos
462 clics

Un hombre que se burla del toro prueba sus cuernos  

En este divertido y sorprendente vídeo un hombre, con una actitud burlona y desafiante, comienza a jugar con el animal mientras los espectadores observan con asombro. Sin embargo, la situación se vuelve un poco tensa cuando el toro, sorprendido por la provocación, reacciona de manera inesperada.

| etiquetas: verano , tauromaquia , toros , cultura
12 3 2 K 0 ocio
16 comentarios
12 3 2 K 0 ocio
Comentarios destacados:      
lonnegan #1 lonnegan
El toro reacciona de forma inesperada? mmm... NO
9 K 103
#13 mrM4
#1 Ya no hace falta que se reuna la comisión para el premio al tonto del pueblo
1 K 23
Meneacer #6 Meneacer
Lo mejor es al final, la mujer que le acompaña (¿su mujer?) le pega en el cuerno, como diciendo, "toro malo, vas a matarme al marío".
2 K 32
victorjba #9 victorjba
#6 Sería la querida, la mujer le daría un beso al toro si le quita de encima a ese capullo xD
2 K 29
Meneacer #10 Meneacer
#9 Lo mismo ese toro ha sido la versión castiza de la kiss-cam en el pueblo. xD
1 K 24
Bourée #2 Bourée
Creo que merece al menos una oreja.
El toro digo
1 K 21
skaworld #4 skaworld
#2 pues por el angulo de incidencia creo que mas bien iba buscando rabo
4 K 49
victorjba #7 victorjba
#4 Pero el cretino este es un pichacorta, por eso ha ido más arriba. A Makelele se la habría pillado de lleno.
1 K 27
devilinside #16 devilinside
#4 Lo mejor es el final, la parienta del mongol dándole un capón al toro. Me gustaría (o no) conocer a sus hijos
0 K 12
#11 harlam
Luego decimos del balconing y los británicos, pero nuestros subnormales patrios se las traen, y muchos son adultos creciditos.
1 K 13
reivaj01 #12 reivaj01
#11 Creo que es en Portugal, pero vamos hay subnormales en ambos países.
Por cierto, a sabiendas de que, probablemente, ese toro ya no estará entre los vivos, me veo obligado a preguntar: ¿El toro está bien?
0 K 11
#14 harlam *
#12 En Portugal también tienen lo suyo... y espero que si el toro está vivo al menos desinfecten el cuerno afectado.
0 K 10
Xtrem3 #3 Xtrem3
Hay que ser subnormal...
0 K 11
porquiño #5 porquiño
A pasar las fiestas con la rica comida del hospital!!! Esas ricas bolsas de suero durante unas semanas, por imbécil!!!
0 K 10
ewok #15 ewok
#5 Si llega. Una cornada en las tripas... poca broma.
1 K 21
kinnikuman #8 kinnikuman
Un tipo delante de mí... no para de hacer el idiota...
www.youtube.com/watch?v=jwTVdWa37w4
1 K 9

menéame