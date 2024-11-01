Un hombre acuchilla a un agente de la Guardia Civil que vigilaba una embarcación con combustible en Almería

Un agente de la Guardia Civil fue atacado por un hombre que le agredió con un cuchillo en la zona del cuello en plena madrugada de este domingo. El agente de la benemérita se encontraba vigilando una embarcación que portaba garrafas de combustible en el núcleo costero de San José, Níjar (Almería). El agresor salió de una caravana portando un arma blanca y atacó directamente al Guardia Civil, quien recibió una cuchillada en la zona del cuello y de la mandíbula. Este tuvo que reaccionar haciendo uso de su arma reglamentaria