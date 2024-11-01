edición general
10 meneos
78 clics
El hombre aburrido (Roger Senserrich)

El hombre aburrido (Roger Senserrich)

Trump se ha aburrido de la guerra y de las divisiones internas que ha causado en su administración. Y quiere que se acabe. Dado el colosal, épico desaguisado geoestratégico que el conflicto ha provocado y el detalle ligeramente irritante de que Irán tiene la iniciativa, la idea de que esto puede cerrarse de forma rápida y fácil es una quimera.

| etiquetas: irán , trump , guerra
8 2 0 K 104 actualidad
4 comentarios
8 2 0 K 104 actualidad
HeilHynkel #3 HeilHynkel
En un universo normal, este hombre (Patel, director del FBI) habría sido echado del FBI a patadas de inmediato, pero esta es la administración Trump.

Me sorprende la candidez de Roger en este caso, ignorando el precedente de Hoover. :roll:
1 K 38
themarquesito #4 themarquesito
#3 Hoover era un tipo aterradoramente competente, mientras que Patel es un simple tarado.
0 K 20
Kantinero #1 Kantinero
Recomendable para tener una idea más clara del desaguisado en que se encuentra la administración Trump
2 K 36
HeilHynkel #2 HeilHynkel
dado que se aburre, ha sugerido reconocer a las Malvinas como territorio argentino, porque está molesto con los británicos

Menuda decepción se iba a llevar Milei si hace eso. xD

Y dicho sea se paso, la ONU lleva diciendo que hay descolonizar las Malvinas desde bastante antes de la guerra de las susodichas. :roll: lástima que el marimo de la bruja británica tuviera intereses en las islas.
0 K 18

menéame