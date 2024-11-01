El hombre aburrido (Roger Senserrich)

Trump se ha aburrido de la guerra y de las divisiones internas que ha causado en su administración. Y quiere que se acabe. Dado el colosal, épico desaguisado geoestratégico que el conflicto ha provocado y el detalle ligeramente irritante de que Irán tiene la iniciativa, la idea de que esto puede cerrarse de forma rápida y fácil es una quimera.
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Me sorprende la candidez de Roger en este caso, ignorando el precedente de Hoover.
Menuda decepción se iba a llevar Milei si hace eso.
Y dicho sea se paso, la ONU lleva diciendo que hay descolonizar las Malvinas desde bastante antes de la guerra de las susodichas. lástima que el marimo de la bruja británica tuviera intereses en las islas.