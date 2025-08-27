Hombre de 76 años muere en EEUU tras ir a visitar a una IA que lo convenció de que era una humana

Un hombre de 76 años murió en Nueva Jersey (Estados Unidos) mientras iba a visitar a una inteligencia artificial (IA) con la que había tenido conversaciones románticas. El chatbot lo convenció de que era una humana. La IA con la que habló se llama “Big sister Billie” y es un chatbot de Meta que fue creado en colaboración con Kendall Jenner, para hacer coaching de negocios y aconsejar a los usuarios que interactuaban con ella.