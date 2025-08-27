edición general
Hombre de 76 años muere en EEUU tras ir a visitar a una IA que lo convenció de que era una humana

Un hombre de 76 años murió en Nueva Jersey (Estados Unidos) mientras iba a visitar a una inteligencia artificial (IA) con la que había tenido conversaciones románticas. El chatbot lo convenció de que era una humana. La IA con la que habló se llama “Big sister Billie” y es un chatbot de Meta que fue creado en colaboración con Kendall Jenner, para hacer coaching de negocios y aconsejar a los usuarios que interactuaban con ella.

tsukamoto #2 tsukamoto
....inteligencia artificial versus estupidez natural!! :troll:
antesdarle #1 antesdarle
“contó su esposa a Reuters.” :shit: igualmente el hombre murió de una caída en un parking, creo que el motivo por el que abandonó su hogar es bastante indiferente
#3 chochis
Soltarán la pasta a la familia y a seguir con lo mismo...
¿Dónde queda la responsabilidad del CEO?
ChukNorris #4 ChukNorris
#3 ¿El CEO de la universidad?

En el trayecto, Bue sufrió una caída cerca de un estacionamiento en el campus de la Universidad de Rutgers, en la provincia de New Brunswick (Nueva Jersey), donde se lesionó la cabeza y el cuello. Estuvo con soporte vital 3 días hasta que lo declararon muerto.
