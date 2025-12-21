edición general
Hollywood pierde relevancia: cómo pasó de ser una fábrica de sueños a encontrar sus estudios vacíos

Ya habían visto el lugar donde Bob Hope rompió una vez la ventana de un camerino con una pelota de golf. En breve pasarían frente a un edificio beige donde los artistas solían trabajar en Betty Boop. Pero antes, las siete personas que participaban en una visita guiada a los estudios de Paramount Pictures tendrían la oportunidad de examinar un banco de parque. Jasnik Moreno, quien dirigía la visita, explicó que el objeto de aspecto corriente era uno de los tres bancos en los que se sentó Tom Hanks en Forrest Gump, la película que encabezó la..

#1 Jacusse
Todo CGI?
antesdarle #2 antesdarle
“ Las compañías te dirán que ahora suele ser demasiado costoso filmar en estos recintos. Las cámaras de cine ruedan hoy sobre todo en estados como Georgia y Nueva York y en países como el Reino Unido y Hungría, todos ellos con generosos incentivos fiscales.” Te lo diran ellos y de sentido común vamos. Para que vas a producir en un sitio si puedes rodar en otro país con salarios más bajos y que te dan una mejor intensidad para los incentivos fiscales
#3 tutifree
Aquí ha sido donde se ha rodado star Trek desde 1966 hasta hoy(ya que la menciona el artículo).

Star Trek: La Serie Original (TOS, 1966-1969)

Desilu studios (culder city)+Paramount studios(Hollywood,los ángeles)

Star Trek: La Nueva Generación (TNG, 1987-1994)
Paramount studios(Hollywood,los ángeles)

Star Trek: Deep Space Nine (DS9, 1993-1999)
Paramount studios(Hollywood,los ángeles)

Star Trek: Voyager (1995-2001)
Paramount studios(Hollywood,los ángeles)

Star Trek: Enterprise (2001-2005)…   » ver todo el comentario
#4 carraxe
¿Cómo pasó esto? La respuesta te sorprenderá: dando mucho asco durante años con pelis de mierda.
