Hollywood pierde relevancia: cómo pasó de ser una fábrica de sueños a encontrar sus estudios vacíos

Ya habían visto el lugar donde Bob Hope rompió una vez la ventana de un camerino con una pelota de golf. En breve pasarían frente a un edificio beige donde los artistas solían trabajar en Betty Boop. Pero antes, las siete personas que participaban en una visita guiada a los estudios de Paramount Pictures tendrían la oportunidad de examinar un banco de parque. Jasnik Moreno, quien dirigía la visita, explicó que el objeto de aspecto corriente era uno de los tres bancos en los que se sentó Tom Hanks en Forrest Gump, la película que encabezó la..