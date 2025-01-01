edición general
¿Qué hizo peligroso a Malcolm X?

Malcolm X desafió la violencia del poder de EEUU. Su internacionalismo radical, que lo llevó a identificarse con los pueblos oprimidos desde el Congo hasta Palestina, hoy es aun más relevante.

Verdaderofalso
Querer igualdad, ayudar a los necesitados…
Mauro_Nacho
Esa crítica es demoledora dentro de EE.UU. porque es un país explorador y opresor, evidentemente sobraba. Criticaba las injusticias dentro de EE.UU. y fuera de EE.UU., para el,poder establecido no encajaba, era un estorbo, había que cargarlo.
Nómada_sedentario
Lo peor que hizo a ojos de los usanos fue identificar al cristianismo con el hombre blanco, e intentar convencer a los negros de que la doctrina cristiana de poner la otra mejilla, lo de creer que dios te solucionará tus problemas y si no lo hace y sufres, y ganarás el cielo, sólo afianzaba el status del hombre blanco sobre el negro. De ahí que fuese un ferviente seguidor, y ministro, de la nacion del islam. En un principio era un radical que pensaba que los negros y los blancos no deberían…   » ver todo el comentario
alcama
Resumiendo: Es Greta Tunberg pero en negro y con gafas.
