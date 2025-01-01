·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9791
clics
Esta farmacéutica española se quedó a cuadros con todo lo que encontró al entrar en una farmacia de Nueva York y que en España "sería impensable".
6338
clics
Mujer selk'nam cargando a su hijo en la espalda en 1923 [ENG]
4638
clics
Cortometraje turco de dos minutos gana 27 premios
4096
clics
Choque de dos buques de la Armada China intentando expulsar a un buque de la Armada filipina
3768
clics
Evolución de la Audiencia de MENEAME.NET (periodo enero-julio 2025).
más votadas
518
La carta de despedida del periodista Anas al Sharif: "Sepan que Israel ha logrado matarme"
281
Madrid abre becas de FP solo para academias privadas y con rentas de hasta 144.000 euros
547
De 1994 a 2024 el salario real en España ha subido apenas un 2,7% sin embargo la cesta de la compra lo ha hecho un 63% y el ocio un 52%
411
El fondo estatal de pensiones de Noruega retira sus inversiones en Israel [EN]
303
Podemos exige que la Iglesia sufrague la reparación de la mezquita de Córdoba, e IU que se revierta su inmatriculación
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
19
meneos
33
clics
¿Qué hizo peligroso a Malcolm X?
Malcolm X desafió la violencia del poder de EEUU. Su internacionalismo radical, que lo llevó a identificarse con los pueblos oprimidos desde el Congo hasta Palestina, hoy es aun más relevante.
|
etiquetas
:
malcolm x
,
eeuu
,
historia
15
4
0
K
212
cultura
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
15
4
0
K
212
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Verdaderofalso
Querer igualdad, ayudar a los necesitados…
3
K
49
#3
Mauro_Nacho
Esa crítica es demoledora dentro de EE.UU. porque es un país explorador y opresor, evidentemente sobraba. Criticaba las injusticias dentro de EE.UU. y fuera de EE.UU., para el,poder establecido no encajaba, era un estorbo, había que cargarlo.
0
K
15
#4
Nómada_sedentario
Lo peor que hizo a ojos de los usanos fue identificar al cristianismo con el hombre blanco, e intentar convencer a los negros de que la doctrina cristiana de poner la otra mejilla, lo de creer que dios te solucionará tus problemas y si no lo hace y sufres, y ganarás el cielo, sólo afianzaba el status del hombre blanco sobre el negro. De ahí que fuese un ferviente seguidor, y ministro, de la nacion del islam. En un principio era un radical que pensaba que los negros y los blancos no deberían…
» ver todo el comentario
0
K
10
#2
alcama
Resumiendo: Es Greta Tunberg pero en negro y con gafas.
3
K
-15
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente