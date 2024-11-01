"Hizo bien en eliminarlos": la televisión israelí celebra sin escrúpulos el asesinato de 247 periodistas palestinos en Gaza

Los detalles: Las televisiones de Israel omiten la realidad de lo que está pasando en Gaza: la aniquilación de todo un pueblo, donde se ha declarado oficialmente la situación de hambruna. Es más, muchos programas muestran historias que humanizan a los soldados.
| etiquetas: israel , genocidio , periodistas
Igual tardará 50 años en pasar, pero pasará.
Deberían ir preparando las placas que pondrán en sus tumbas, para cuando, nuestros políticos mueran de viejos, quede constancia para siempre de su complicidad. Y cuando las quiten, se vuelven a poner.
*Solo contando palestinos, que no hablamos de los que asesina en libano, jordania, iran, irak , siria, egipto e incluso en otros continentes con el mossad.