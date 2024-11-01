edición general
"Hizo bien en eliminarlos": la televisión israelí celebra sin escrúpulos el asesinato de 247 periodistas palestinos en Gaza

"Hizo bien en eliminarlos": la televisión israelí celebra sin escrúpulos el asesinato de 247 periodistas palestinos en Gaza

Los detalles: Las televisiones de Israel omiten la realidad de lo que está pasando en Gaza: la aniquilación de todo un pueblo, donde se ha declarado oficialmente la situación de hambruna. Es más, muchos programas muestran historias que humanizan a los soldados.

XtrMnIO
Cuando los israelies sufran lo mismo en sus carnes, cero pena.

Igual tardará 50 años en pasar, pero pasará.
joseclc
#8 Casi todo es cíclico, ojala los egipcios volviesen a esclavizar a los judios, pero con el poder que amasan los judíos, tengo dudas.
XtrMnIO
#12 Sus tentáculos se extienden por occidente, no por oriente
Escafurciao
#8 ni los judíos de hoy tienen el derecho de hacer lo que quieran por lo que paso hace 70 años, ni los de dentro de 50 por culpa de lo que hacen hoy, hay que actuar ahora y acabar con esta barbarie.
Dene
y esta gentuza sigue estando bien vista en foros internacionales... a qué espera europa a iniciar un bloqueo como se hizo con sudafrica?
javibaz
Despojos humanos es poco. Genocidas de mierda.
Sandman
Estilo "Radio Mil Colinas". A ver si hay suerte y terminan igual.
Khadgar
Qué sorpresa, han dicho "asesinados". Al pan, pan y al vino, vino.
Perrota
Vamos a hacer algo al respecto? Pues no. Los políticos europeos son unos miserables que se posicionan contra el genocidio y luego no hacen absolutamente nada de nada para castigar a Israel. Nada de nada. Cero.

Deberían ir preparando las placas que pondrán en sus tumbas, para cuando, nuestros políticos mueran de viejos, quede constancia para siempre de su complicidad. Y cuando las quiten, se vuelven a poner.
johel
#10 Poco has leido, cada vez que caen dos bombas en el mismo sitio lo que dicen por aqui en contra de rusia es de lo mas suave que hay por la red.
johel
Si hablamos de "double tap" en Ucrania, los rusos son unos genocidas culpables de crimenes contra la humanidad, pero si hablamos de Israel que no solo usa el double tap sino que esta exterminando a dos millones de civiles* y reduciendo a gravilla absolutamente todo entonces no pasa nada.

*Solo contando palestinos, que no hablamos de los que asesina en libano, jordania, iran, irak , siria, egipto e incluso en otros continentes con el mossad.
zentropia
#7 mira que he leido veces lo de Israel genocida. Pero Rusia genocida ninguna.
A.more
Y quieren que no odiemos a los putos criminales. Antisemita parece ser ya antinazi
Pejeta
Por eso están en Eurovisión.
