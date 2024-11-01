Histórico vuelo de Qantas: un Airbus A380 vuela de Sídney a São Paulo

Qantas realizó un vuelo histórico con un Airbus A380 que partió desde Sídney rumbo a São Paulo, en una operación sin precedentes, mientras la aerolínea australiana también confirmó el regreso de este modelo a la ruta Sídney-Dallas tras seis años de ausencia. La aeronave, matrícula VH-OQA, se encuentra operando un trayecto inusual que conecta Australia con Brasil, marcando un hecho destacado dentro de la programación internacional de la compañía. El vuelo representa un movimiento estratégico en la utilización de su avión de mayor capacidad...
"En paralelo, la empresa confirmó que el modelo volverá a cubrir el trayecto regular entre Sídney y Dallas, una ruta clave dentro de su red de largo alcance, luego de seis años sin operar con este tipo de aeronave.Este aeroplano es uno de los más grandes del mundo, con doble cubierta completa y capacidad para transportar a cientos de pasajeros en trayectos de ultra larga distancia".