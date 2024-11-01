Historias dentales IV - En la localidad vallisoletana de Medina de Rioseco vivía un protésico dental que se hizo bastante célebre por ser el creador de un tipo de dentadura a la que llamó “Castañeta”.

María Luisa de Parma, conocida como "La parmesana" era la esposa del rey Carlos IV, con el que tuvo catorce hijos y sufrió además 10 abortos espontáneos, por lo que entre tanto embarazo, el cuerpo y la salud de la reina se resintió sin remedio siendo aún relativamente joven para la época. Es curioso que esta reina en su juventud tenía cierto atractivo; en varios retratos de ella a lo largo de su vida sorprende el cambio de imagen tan drástico que sufrió y ello se debe en gran medida a que perdió la práctica totalidad de sus dientes.