La historia de Starflight, el sandbox de ciencia-ficción de EA que abrió el camino para Mass Effect

Resulta increíble pensar que Starflight, desarrollado por Binary Systems y uno de los primeros juegos publicados por Electronic Arts, es un completo desconocido a día de hoy. Concebido a principios de los ochenta por Rod McConnell y Jim Yarborough, la idea con él era crear un juego de exploración espacial con final abierto, encuentros aleatorios y recolección de recursos. Hoy piensas en No Man's Sky, Mass Effect o Elite Dangerous, pero en 1986, cuando finalmente se publicó Starflight en PC, no había nada igual pese a existir títulos de...
