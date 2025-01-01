edición general
6 meneos
44 clics
La historia de Starflight, el sandbox de ciencia-ficción de EA que abrió el camino para Mass Effect

La historia de Starflight, el sandbox de ciencia-ficción de EA que abrió el camino para Mass Effect

Resulta increíble pensar que Starflight, desarrollado por Binary Systems y uno de los primeros juegos publicados por Electronic Arts, es un completo desconocido a día de hoy. Concebido a principios de los ochenta por Rod McConnell y Jim Yarborough, la idea con él era crear un juego de exploración espacial con final abierto, encuentros aleatorios y recolección de recursos. Hoy piensas en No Man's Sky, Mass Effect o Elite Dangerous, pero en 1986, cuando finalmente se publicó Starflight en PC, no había nada igual pese a existir títulos de...

| etiquetas: starflight , sandbox , ciencia , ficción , ea , juegos
5 1 0 K 72 tecnología
2 comentarios
5 1 0 K 72 tecnología
MalvadoAspersor #1 MalvadoAspersor
Titular incomprensible para no geeks
0 K 9
abnog #2 abnog
#1 Yo la única palabra del titular que veo que no sea en castellano, un nombre propio o una sigla es "sandbox", y ésta no es específica del mundo de los videojuegos, además de que con una búsqueda simple encuentras rápido su significado.
0 K 11

menéame