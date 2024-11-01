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La historia secreta de Guillaume Bélibaste, el último cátaro y su enigmática profecía antes de morir

La historia secreta de Guillaume Bélibaste, el último cátaro y su enigmática profecía antes de morir

La muerte de Guillaume Bélibaste en la hoguera, el día 24 de octubre de 1321, marcó el final documentado del catarismo en Occitania.

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