8
meneos
17
clics
Historia, Memoria y Literatura: listado de los fusilados en la provincia de Córdoba en la posguerra
Para la investigación del genocidio franquista en Córdoba.
|
etiquetas
:
historia
,
córdoba
,
franquismo
,
guerra civil
3 comentarios
#1
me_gusta_tocar_tetas
*
Si realizas un comentario de banalización sobre las víctimas del franquismo te llaman fascista o nazi y te banean, pero si lo haces de los 100 millones de víctimas del comunismo y de las cientos de fosas comunes soviéticas te dicen que todo es falso y que es propaganda yanqui.
0
K
6
#2
brandao
#1
pero de que hablas aqui, deja de hacer el ridículo
1
K
11
#3
comadrejo
*
#1
Se ha equivocado, son 100 trillones de víctimas.
0
K
12
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
