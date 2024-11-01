Una historia de… las máquinas de escribir (Parte 2) [Eng]  

El último de esta larga lista de fracasos fue el Pterotipo, patentado por John Pratt en 1867, que, si bien no triunfó, inspiró a otros al éxito. Su invento obtuvo amplia publicidad y dio lugar a una reseña en Scientific American , publicada el 6 de julio de ese mismo año, que profetizaba que «el tedioso proceso de aprender caligrafía en las escuelas se reducirá a la adquisición de la propia firma y a tocar el piano literario». Parte I -> www.meneame.net/m/Historia/historia-maquina-escribir-parte-1-g