La historia del "Indiana Jones alemán": el hombre que cruzó África de costa a costa por primera vez en un 4x4

En el año 1884, el diverso continente africano se repartió entre las potencias europeas como si fuera una tarta. La Conferencia de Berlín reguló la colonización de África y estableció qué país se quedaba con cada porción. Alemania se quedó con un buen pedazo del continente y, aunque lo perdió todo tras la Primera Guerra Mundial.
| etiquetas: historia , hombre , cruzó , áfrica , costa , primera_vez , 4x4
De la manera que sea, unos 630 días después y con unos 10.000 kilómetros en el contador, el explorador alemán y su coche consiguieron llegar a Swakopmund
Vale que los coches no pasan por cualquier parte (se ve la foto de un puente improvisado) pero casi tarda menos a pie (salen 15 kms de media al día)