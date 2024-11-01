edición general
La historia del "Indiana Jones alemán": el hombre que cruzó África de costa a costa por primera vez en un 4x4

En el año 1884, el diverso continente africano se repartió entre las potencias europeas como si fuera una tarta. La Conferencia de Berlín reguló la colonización de África y estableció qué país se quedaba con cada porción. Alemania se quedó con un buen pedazo del continente y, aunque lo perdió todo tras la Primera Guerra Mundial.

HeilHynkel #2 HeilHynkel

De la manera que sea, unos 630 días después y con unos 10.000 kilómetros en el contador, el explorador alemán y su coche consiguieron llegar a Swakopmund

Vale que los coches no pasan por cualquier parte (se ve la foto de un puente improvisado) pero casi tarda menos a pie (salen 15 kms de media al día)
Yorga77 #3 Yorga77
#2 El caso era crear una ruta posible en coche por la zona por eso la tontería, (y el caso que parte del camino se hizo en barco) así que no tenia mucha lógica. ?( ?( ?( Pero ten en cuanta que era todavía la época de la exploración la gente lo hacia más por la gloria.
Yorga77 #1 Yorga77
Se que hay un odio especial con Xataka (propiciado por la propia Xataka y sus clitbaits) pero la historia me a parecido interesante. Una nota a pie de pagina de la historia más ignorada que olvidada.
