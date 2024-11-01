edición general
La historia de los gigantes de la Patagonia en la tierra del jazz

En 1904, una delegación de indios tehuelches fue llevada desde la reserva de Camusü Aike (Territorio de Santa Cruz) a la Feria Universal de Saint Louis. Seis hombres y dos mujeres que serán exhibidos. Llevan consigo sus trajes, chozas y utensilios de uso a fin de exhibirlos con sus propias costumbres”. Decía, además, que algunos eran civilizados y usaban la ropa de campesinos argentinos, pero que “sus facciones y lenguaje denuncian la pureza de la raza patagónica que ya tiende a desaparecer”.

