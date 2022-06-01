Una historia que dura milenios (II) La vida de la Campa Torres como poblado castreño

La vida de la Campa como poblado castreño fue larga. La muralla es del siglo VI a. C. pero quizá bajo el lienzo amurallado que ahora vemos reconstruido se extiendan vestigios de otra más antigua. "Adosadas a la estructura defensiva se levantaron en torno al siglo V a. C. las primeras cabañas del castro, así que ese primer poblamiento creció en sentido estricto a la sombra de la muralla, «que no se limita a su primordial papel militar, sino que sirve de punto de protección y apoyo a la realización de viviendas, encajadas tras sus lienzos