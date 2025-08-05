edición general
9 meneos
20 clics
La historia de Cecil se repite diez años después: abatido un león monitoreado en Zimbabue

La historia de Cecil se repite diez años después: abatido un león monitoreado en Zimbabue

Un león monitoreado por investigadores de la Universidad de Oxford, que había sido bautizado como Blondie, ha sido abatido por cazadores de trofeos en Zimbabue, una década después...Blondie era parte de un estudio de conservación a largo plazo. La muerte de Blondie, de cinco años de edad, confirma que diez años después de la pérdida de Cecil, el mundo no ha hecho lo suficiente para proteger a estos animales de la caza y la explotación comercial. Blondie portaba un collar visible que indicaba que es

| etiquetas: zimbabue , safari , cazadores , trofeos , león , blondie , monitoreado , gps
7 2 0 K 50 mnm
3 comentarios
7 2 0 K 50 mnm
Khadgar #2 Khadgar
Los amantes de los animales y el equilibrio de los ecosistemas atacan de nuevo. :roll:
1 K 23
#1 IsraelEstadoGenocida
Lo de ir a la caza de humanos es legal en Zimbawe?

Porque a lo mejor lo ideal es ir a la caza del cazador.
1 K 23
strike5000 #3 strike5000
#1 ¿Podríamos incluir también la caza de guías locales? Porque te aseguro que el blanquito rico no llega a África y se pone a rastrear el solito en busca de piezas.
0 K 10

menéame