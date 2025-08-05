La historia de Cecil se repite diez años después: abatido un león monitoreado en Zimbabue

Un león monitoreado por investigadores de la Universidad de Oxford, que había sido bautizado como Blondie, ha sido abatido por cazadores de trofeos en Zimbabue, una década después...Blondie era parte de un estudio de conservación a largo plazo. La muerte de Blondie, de cinco años de edad, confirma que diez años después de la pérdida de Cecil, el mundo no ha hecho lo suficiente para proteger a estos animales de la caza y la explotación comercial. Blondie portaba un collar visible que indicaba que es