Hiroshima y Nagasaki: 80 años ‘justificando’ dos masacres desde Washington  

Se cumplen 80 años de maquillaje para dos masacres.

thror #2 thror
Siempre se habla de Hiroshima y Nagasaki, pero el bombardeo incendiario de Tokio fue mucho peor...
#8 eipoc
#7 ¿qué documentos? ¿Los que reconocen que la hambruna la causaron varios factores, entre ellos una sequía y la acumulación y ocultación de los grandes terratenientes que quemaban pastos?
zentropia #10 zentropia *
#9 la orden de Stalin donde ordena arrebatar absolutamente toda cosa comestible, incluidos perros.
Mas que a ucranianos era a los kulaks.

Cc #8
ehizabai #11 ehizabai
#10 ¿Que dices que no hay ningún documento que siquiera insinúe que la hambruna tenía objetivos de desaparición de ucranianos, entonces?
Andreham #4 Andreham
Como la gentuza tiene que hacer politica (actual) de todo y tiene que tirar de "y tu mas" o "los otros que" solo voy a decir que si alguien tiene ganas de quedarse con mal cuerpo, los japoneses tienen alguna que otra produccion tanto en personas reales como animacion sobre este tema.

La Tumba de las Luciernagas, por ejemplo, es una animacion dura y conocida que todo el mundo deberia de ver una vez simplemente para que se le quiten las ganas de soltar sus vomitos sobre este asunto.
#5 endy
Nuevo dominio de Russia Today? xD
zentropia #1 zentropia
Russia Today dando lecciones de historia.

Me pregunto que diran de Holodomor?
Es broma, ya lo se.
flyingclown #3 flyingclown
#1 Lo mismo que Inglaterra sobre la gran hambruna irlandesa y los franquistas sobre la hambruna de postguerra en España.
#6 eipoc
#1 no os queda otra que agarraros a las mentiras. Argumentos os quedan poquitos.
zentropia #7 zentropia
#6 Holodomor es mentira? Los documentos de la URSS mienten?
ehizabai #9 ehizabai
#7 ¿Qué documento de la URSS hay que dice que la hambruna estuvo dirigida a matar ucranianos?
