Hipócritas. Sobre el affaire del hospital de Torrejón

Estos días estamos viendo en los medios dos clases de hipócritas: los que se presentan como sorprendidos por lo que a cuentagotas, y de una forma absolutamente planificada se está filtrando sobre el funcionamiento del hospital de Torrejón que van a blindar la sanidad y a derogar la ley 15/97, pero manteniendo la “colaboración público-privada”; y otro sector que defiende que no está ocurriendo absolutamente nada extraño dentro de lo que es la gestión privada y, que todo se explica como un enfrentamiento entre directivos de dos bandos.