Las "Hilltop Girls": la versión suave y cándida de la ocupación israelí de Cisjordania

Asentamientos aparentemente inocuos ocultan un proyecto ideológico que expulsa a palestinos de su tierra...

| etiquetas: israel , cisjordania , palestina , ocupación
2 comentarios
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
No existe nada, absolutamente nada, suave y cándido achacable a israel.
#2 tobruk1234
Unas féminazis ocupando tierra que no es suya para provocar que las expulsen y así tener barra libre el FDI para asesinar en defensa de esas pobres feminazis
