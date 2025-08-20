·
Las "Hilltop Girls": la versión suave y cándida de la ocupación israelí de Cisjordania
Asentamientos aparentemente inocuos ocultan un proyecto ideológico que expulsa a palestinos de su tierra...
israel
cisjordania
palestina
ocupación
#1
Jointhouse_Blues
No existe nada, absolutamente nada, suave y cándido achacable a israel.
#2
tobruk1234
Unas féminazis ocupando tierra que no es suya para provocar que las expulsen y así tener barra libre el FDI para asesinar en defensa de esas pobres feminazis
