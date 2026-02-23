"Sé que mi hijo está vivo, pero nunca he podido hablar con él": los supervivientes de Bucha recuerdan el horror de una de las peores masacres de la guerra en Ucrania

Durante la ocupación rusa de Bucha, la familia de Alla Nechyporenko (53 años) sufrió una tragedia que marcó sus vidas para siempre. Con sus tres hijos sacó el cadaver de su marido de la fosa común situada junto a la iglesia y lo enterró en el jardín de su casa. Su marido, Ruzlian, había sido asesinado por soldados rusos; hijo menor, Yuri, de 14 años, sobrevivió, aunque resultó herido en un brazo. El soldado responsable, Alexander Kashyn, de 34 años, fue identificado por los servicios secretos ucranianos gracias a fotos mostradas a Yuri.