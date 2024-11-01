edición general
Hezbolá a un año del alto al fuego

Un año después del inicio del alto el fuego entre Israel y Hezbolá, la situación sobre el terreno dista mucho de ajustarse a lo acordado. Lejos de retirarse del sur del Líbano, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han consolidado una presencia permanente en dicho territorio y continúan lanzando ataques casi diarios.

ElenaCoures1 #1 ElenaCoures1
Otra vez lo mismo
Si los de Hezbolá saben que el cabrón de Netanyahu no va a cumplir el acuerdo de alto el fuego ¿por qué lo firman?
Además siempre han dicho que podían destruir Israel ¿A qué viene tanto alto el fuego?
