Las herramientas de IA de Meta se están volviendo locas y están generando anuncios muy extraños [eng]

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, dijo a principios de este año que la inteligencia artificial de la compañía se había vuelto tan avanzada que los anunciantes ya no necesitarían crear sus propios anuncios. Las marcas simplemente podrían entregar sus cuentas bancarias y objetivos de campaña y dejar que la IA tomara el control. Algunos especialistas en marketing, sin embargo, no han estado satisfechos con los resultados cuando dejaron que la IA de Meta manejara sus campañas publicitarias.